Perde il controllo della sua auto e fa carambola Centra due vetture in sosta vicino alla pineta

Attimi di preoccupazione in via Crucioli, a Grottammare, dove il conducente di un’auto finita fuori controllo ha centrato due auto ed un moto in sosta di fianco alla pineta Ricciotti. E’ accaduto intorno alle 23,30, poco più a nord del Cin Cin Bar. L’uomo che era alla guida della vettura è rimasto illeso ed è stato sottoposto ad accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Grottammare, per valutare il suo stato psicofisico. Per fortuna in quel momento non vi erano persone di passaggio a piedi.