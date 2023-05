Perde il controllo dell’auto, ferita guardia giurata

Perde il controllo dell’auto di servizio e si schianta contro due vetture in sosta ai margini della carreggiata. L’incidente è accaduto intorno alle tre della notte fra sabato e domenica in via Marconi, nel centro di Grottammare, a due passi dall’Ufficio Postale. Vittima della carambola una guardia giurata, B.A., di 46 anni, appartenente a un Istituto di vigilanza privata che stava svolgendo i controlli

notturni nelle attività commerciali convenzionate. Il "vigilantes" è rimasto

contuso, per fortuna non in modo serio, ma è stato necessario il trasporto, con un’ambulanza della Potes-118, al Pronto soccorso di San Benedetto per alcuni accertamenti sulle sue condizioni di salute. Sul posto una pattuglia del nucleo operativo radio mobile dei carabinieri di San Benedetto che ha eseguito i rilievi tecnici dell’incidente e sottoposto la guardia giurata a controlli per verificare lo stato psicofisico in cui si era messo alla guida dell’auto d’Istituto, controlli che sono risultati perfettamente in regola.