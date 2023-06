Pericolo incendi, stop all’accensione dei fuochi

Stop all’accensione di fuochi all’aperto. Il Servizio Protezione Civile della Regione Marche comunica che, all’interno del "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia", sta portando avanti un progetto che prevede la realizzazione di documenti informativi volti a favorire una maggiore consapevolezza della cittadinanza sul rischio incendio boschivo". Sono sono stati creati video pubblicati sul canale Youtube della Protezione civile delle Marche, sui corretti comportamenti da tenere per contrastare gli incendi boschivi. "L’accensione di fuochi è vietata – ricorda la responsabile del servizio Ambiente del Comune di Grottammare, Elisa Mauro –, soprattutto all’interno del perimetro urbano. La bruciatura di sterpaglie è concessa in ambito produttivo, nei periodi e nelle modalità indicate dalle norme, ovvero, accendere piccoli fuochi, disporre di sistemi di controllo delle fiamme e non lasciare i falò incustoditi. I residui di potature e altro derivanti dalla pulizia di giardini deve essere smaltito attraverso il servizio che il Comune mette a disposizione, gratuitamente, chiamando l’Ecosportello".