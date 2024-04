Pitbull sfugge al controllo del padrone e semina il panico, il bilancio è di due feriti

Colli del Tronto (Ascoli Piceno), 19 aprile 2024 – Pitbull sfugge al controllo del padrone e semina il panico in paese, il bilancio è di due feriti. Un cane di grossa taglia, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30 ha sconvolto la pace del piccolo paese. Il pitbull, mentre era a spasso con il padrone a Morrice è sfuggito dal controllo, disorientato e spaventato è giunto fino a Colli del Tronto dove ha cominciato ad inseguire persone ed animali scatenando il terrore tra i residenti.

Molti sono fuggiti barricandosi in casa, altri più coraggiosi hanno tentato di bloccarlo, ma con gravi conseguenze. Il bilancio è infatti di due feriti. Subito è stato lanciato l’allarme sul posto è arrivato anche il sindaco Andrea Cardilli, che ha fatto di tutto per bloccare l’animale. A subire la rabbia delcane un uomo, che è stato morso ad un braccio, in via IV Novembre.

L’animale è finito in un recinto dove ha aggredito due cani e un gatto. Sul posto è arrivato anche l’accalappia cani, che ha fatto del tutto per bloccare l’animale inferocito, ma è stato aggredito e morso ad una mano. L’uomo coraggiosamente è riuscito a sfilare l’arto dalle fauci e con la collaborazione di altre persone e del sindaco è riuscito a catturare l’animale. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi di legge. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dove sono stati medicati. In un primo mo-mento era stato allertata anche l’eliambulanza, che per fortuna è rientrata. L’animale invece è stato trasferito al canile di Offida, sotto osservazione, individuato anche il proprietario.