"Più sicurezza nei sottopassi quando piove"

La riviera ha bisogno di implementare un sistema di monitoraggio stradale in relazione ai flussi idrici causati dalle forti precipitazioni. A ricordarlo sono Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci, che hanno presentato un’apposita interrogazione, con esplicita richiesta di risposta orale da parte del sindaco Spazzafumo. "Nel 2024 – scrivono i consiglieri di minoranza – su richiesta del servizio Protezione Civile, che in più occasioni aveva segnalato i problemi legati alla sicurezza dei sottopassi in città in caso di forti piogge, l’amministrazione stanziava ben 60mila euro suddivisi in tre annualità per affrontare tale criticità".

Va ricordato, infatti, che a metà agosto dello scorso anno molte infrastrutture risultarono impraticabili a causa della caduta massiccia di acqua, che invase molte strade: si parlò, nel caso del 19 agosto, di ben 100 millimetri d’acqua caduti in un’ora. Alcune zone della città peraltro, per il fenomeno della depressione idraulica, sono spesso soggette ad allagamenti anche in presenza di piogge poco più copiose del solito. Le zone maggiormente colpite ovviamente sono i sottopassaggi ferroviari di via D’Annunzio, via Fiscaletti, via Virgilio, via Monfalcone e via del Mare. L’idea, allora, fu di installare dei semafori ben visibili e magari delle barriere che, in presenza di forti precipitazioni, rilevato lo stato della carreggiata lungo il sottopasso, scattassero per interdire, se necessario, il transito dei veicoli. Scrivono Bottiglieri e Canducci che, sempre nel 2024, sarebbe stata individuata "una ditta disponibile a verificare la fattibilità del progetto".

Ad oggi però, continuano i consiglieri, "non risulta che sia stato realizzato quantomeno in via sperimentale alcun sistema di rilevazione di allagamento dei sottopassi. Quindi si chiede al sindaco quali sono i motivi che impediscono la realizzazione e il completamento del progetto di rilevazione di presenza di acqua nei sottopassi nonostante lo stanziamento delle risorse necessarie già dal 2024. Si domanda, inoltre, se è ancora volontà dell’amministrazione portare a termine il progetto".

La questione quindi verrà trattata nella riunione in assise prevista per mercoledì 21 maggio. Il tema degli allagamenti è particolarmente sentito in riviera. In zona nord, ad esempio, si sta completando la riqualificazione dei sottoservizi e la realizzazione di una vasca in cui convogliare le acque meteoriche: anche la viabilità in area Ballarin, con forti precipitazioni, subisce notevoli disagi.

Giuseppe Di Marco