Samb: pausa di riflessione dopo l'accordo con Tourè, si valutano nuove opzioni

Dopo la definizione dell’accordo con l’attaccante guineano Nouhan Tourè la Samb si prende una pausa di riflessione in attesa di una prossima settimana ricca di appuntamenti, ma allo stesso tempo si sta guardando intorno per riempire le caselle lasciate vuote dagli addii di Gennari e Guadalupi. Per quanto riguarda il difensore centrale, il diesse Stefano De Angelis sta valutando diverse opzioni. L’identikit è semplice. Un calciatore di esperienza che ha alle spalle diversi campionati di C. Gli ex rossoblù Mirko Miceli e Davide Di Pasquale non disdegnerebbero tornare in riva all’Adriatico. Il primo è sotto contratto con il Monopoli fino a giugno 2026, mentre il secondo è vincolato al Crotone fino a tutta la stagione 2027. Difficilmente si potranno liberare. Negli ultimi giorni è circolato anche il nome di Alessandro Dalmazzi che De Angelis conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze a notaresco e Campobasso. Ad oggi non è stata allacciata alcuna trattativa con il centrale del Lumezzane. In terra bresciana c’è anche il terzino sinistro del 2004 Marco Pagliari che ha vestito la maglia della Samb due anni fa, dimostrando di possedere un potenziale tecnico di tutto rispetto. La Samb deve ricostruire l’out mancino della difesa. Simone Paolini verrà confermato e si adatta in quel ruolo e quindi serve come il pane un terzino sinistro anche perché si separano le strade tra Marco Orfano e il club rossoblù. Pagliari potrebbe rappresentare una soluzione ma anche lui ha un contratto che lo lega al Lumezzane fino al 2026. Insomma si tratta di operazioni che al momento sembrano di difficile riuscita. Per quanto riguarda il ruolo di play maker ecco che circola il nome di Si tratta di Vincenzo Alfieri, che nell’ultima stagione ha giocato nella Recanatese (31 presenze, 5 reti e 3 assist, lo score) ma è di proprietà del Benevento e con esperienza con le maglie di Renate e Castelnuovo Vomano. Il classe 2002 è da tempo osservato speciale da De Angelis e Palladini. Nativo di Avellino, ha caratteristiche da play maker ma può giocare anche come intermedio e rientra nel club sannito per fine prestito. De Angelis, però, ha nel suo taccuino altre alternative. Per quanto riguarda il reparto avanzato è priva di fondamento l’ipotesi Michele Emmausso del Foggia. E importante, comunque che la Samb si doti un attaccante centrale di categoria da affiancare ai "senatori" Eusepi e Sbaffo. Si avvicina sempre più il 2006 Riccardo Bongelli, nella passata stagione punto di forza della Maceratese che ha vinto il campionato di Eccellenza Marche. Alle 23.59 di ieri sono scaduti i termini per l’iscrizione al prossimo torneo. La Samb ha presentato da tempo tutta la documentazione. Sulle ammissioni deciderà la Covisoc entro una settimana.

Benedetto Marinangeli