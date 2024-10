Poker all’Isernia, la Samb si rimette in marcia

0

SAMBENEDETTESE

(4-3-2-1): Draghi 5; Franzese 5, Mema 5, Baba 5 (28’ st Del Bianco sv), Perrone 5 (1’ st De Filippo 5); Pellegrini 5, Ecolano 5, Antinucci 5 (7’ Pettorossi 5); Varela 5, Cascio 5 (13’ st Arzura 5); Miola 5 (20’ st Manjate 6). A disp. Cocchiarella, Nkosi, Di Biase, Bainotto. Allenatore Domenico Farrocco 5.

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Orsini 6; Orfano 6,5, Zini 6,5, Gennari 6,5, Kerjota 7,5 (30’ st Baldassi 6); Eusepi 7, Battista 6,5 (20’ st D’Eramo 6), Pezzola 6, Candellori 6 (1’ st Lulli 6); Guadalupi 7 (33’ st Fabbrini sv), Lonardo 8 (30’ st Toure 6). A disp. Semprini, Fabbrini, Bouha, Tataranni, Moretti. All.: Marco Mancinelli 7,5 (squalificato Ottavio Palladini).

Arbitro: Flavio Barbetti della Sezione di Arezzo 6

Reti: 25’ 41’ 48’ Lonardo, 75’ Kerjota

Note. Ammoniti: 37’ Guadalupi(S) 39’ Baba(IS)

Spettatori: circa 1200 (200 abbonati) di cui 350 provenienti da San Benedetto. Angoli: 3-7.

La Sambenedettese espugna il ‘Mario Lancellotta’ di Isernia con un rotondo 4-0, trascinata da un super Leonardo, autore di una tripletta. I rossoblù di mister Palladini lanciano un segnale a tutte le concorrenti al vertice per gioco e determinazione. Al 10’ dopo un’iniziale fase di studio tra le due squadre in campo la prima azione è di marca Samb con Guadalupi dai 20 metri, punizione che non impensierisce Draghi.Al 12’ ancora adriatici pericolosi con il colpo di testa ravvicinato di Lonardo, Draghi con un colpo di reni è provvidenziale e salva il risultato. Al 14’ forcing Samb ancora da calcio piazzato, questa volta Draghi è incerto e la sfera sulla testa di Gennari finisce clamorosamente fuori. Al 25’ ospiti pervengono al vantaggio, pasticcio difensivo in area, l’attaccante della Samb si trova al punto giusto al momento giusto ed a porta sguarnita non ha difficolta a depositare la palla in rete per il gol dello 0-1.

Sulle ali dell’entusiasmo (28’) l’undici di Mancinelli ancora in avanti questa volta è il turno di Guadalupi che a giro cerca di beffare Draghi che si distende e devia in angolo.Alla mezz’ora assedio per l’undici in tenuta all blacks che cercano con insistenza la rete dello 0-2 con Kerjota con Draghi finora migliore in campo, si rifugia di piede in angolo.Al minuto 33 primo squillo biancoceleste con capitan Cascio, flebile tiro dai venticinque metri che termina la sua corsa sul fondo senza impensierire Orsini.Al 37’ primo giallo della contesa con l’ammonizione comminata al numero 27 della Samb Guadalupi.Al 39’ conteggio pari dei cartellini gialli con Baba che viene sanzionato dal direttore di Gara Barbetti. Al 41’ arriva il raddoppio Samb con la doppietta del numero ottantadue Lonardo, comodo colpo di testa dallo spiovente sulla fascia sinistra, Draghi tenta l’uscita ma non riesce ad intervenire ed evitare il gol dello 0-2. Al minuto 45 scatenato Lonardo, sinistro insidioso deviato in angolo con la punta adriatica numero ottantadue oggi in grande spolvero.

Nella ripresa, dopo tre minuti, la Samb serve il tris ancora una volta con Lonardo, tripletta di giornata per lui e pallone che porterà a casa. Biancocelesti letteralmente freddati. Al 55’ sempre Samb con Eusepi che chiama al pronto intervento di Draghi che si rifugia in angolo. Al 62’ Draghi è miracoloso in ben due circostanze su Eusepi e Lonardo. Al 65’ Si dispera Kerjota per un’altra occasione ma pochi minuti dopo, servito al bacio da Lonardo, cala il poker.