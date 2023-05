Polisportiva Servigliano Atleti sul podio alla gara di Montefiore

A Montefiore dell’Aso gli atleti della Polisportiva Servigliano, continuano a raccogliere risultati e premi per i colori giallo neri. Si è disputata nel comune della Valdaso la prima edizione del memorial Luciano Giannetti. Percorso molto impegnativo con un ultimo tratto di circa due chilometri di pura salita che ha messo a dura prova tutti i podisti in gara. Nonostante questo, una super Elena Melis, conquista il gradino più alto del podio nella categoria SF50 concludendo col tempo di 45’54". Migliorano di gara in gara le prestazioni di Alessandro Ciriaci, riuscito a conquistare un ottimo 5° posto nella categoria Sm, mentre Quinto Perugini si è impossessato del 4° posto nella categoria SM60. Dimostra invece grande tenacia considerando che è alle prime partecipazioni in questa disciplina Andrea Collu. Cambiando provincia e tipologia di percorso, a Porto Potenza, si è disputato la 36 edizione del Trofeo città di Porto Potenza. Percorso di 3,3 chilometri da ripetere tre volte e completamente pianeggiante. A partecipare Simone Profili che ha concluso col tempo di 45’58".