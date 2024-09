Ponte sul Tronto: si parte. Monticelli e Castagneti collegate dalla maxi opera

Il ponte sul Tronto che collegherà Monticelli all’area Castagneti inizia a prendere forma. Nei giorni scorsi sono ufficialmente iniziati i lavori che riguarderanno la realizzazione di una delle opere pubbliche più importanti della città. La stessa che permetterà di collegare la nota zona industriale con quello che risulta essere il quartiere più popolo di Ascoli. L’ultimazione dei lavori è prevista per Natale 2025 per un costo complessivo al ribasso di 6,4 milioni di euro. La ditta esecutrice dei lavori ora sarà chiamata a completare il tutto procedendo spediti e cercando di sviare eventuali ritardi.

La consegna dei lavori all’impresa era avvenuta lo scorso fine marzo alla presenza del viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami e del commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli che per l’occasione visitarono assieme al sindaco Marco Fioravanti anche palazzo Saladini per valutare la realizzazione di queste opere strategiche per la città. Ecco così che dopo un’attesa di 15 anni circa anche il famoso ponte sul Tronto è riuscito ad imboccare la strada che sarà destinata a condurlo verso la sua completa ultimazione. Da tempo a lavorare sullo sviluppo della progettualità erano stati proprio il primo cittadino e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli che ora continuerà a monitorare costantemente lo sviluppo dei lavori fino al loro totale completamento. Sulla carta il viadotto dovrà concludersi entro massimo 452 giorni, ovvero un anno e tre mesi, che consentirebbe di rispettare appieno le tempistiche inizialmente stabilite.

La prima fase necessaria è stata quella che in questi mesi ha riguardato tutta la cantierizzazione dell’area. A seguire si è poi deciso di intervenire anche sull’aspetto riguardante la viabilità, andando ad interdire la circolazione tra via del Commercio e via Piceno Aprutina in prossimità del sottopasso ferroviario, al fine di favorire l’allestimento di una delle due rotatorie che serviranno a fungere da raccordo. Sulla sponda opposta del Tronto invece si andrà ad intervenire su viale dei Platani per ricollegare il tratto attraverso la costruzione di un’altra rotatoria e la sistemazione di una strada interpoderale la quale prevede anche la realizzazione di un sottovia.

La struttura del ponte si svilupperà su tre campate. L’impalcato invece sarà a struttura mista. Sopra di esso verrà realizzata una strada a due corsie. Previsto anche un percorso ciclopedonale su ambo i lati della carreggiata della larghezza di 1,5 metri ciascuno. Attraverso questa nuova quanto attesa struttura sarà possibile ridistribuire il traffico veicolare cittadino rendendolo più fluido anche in quella zona quotidianamente percorsa da migliaia di mezzi.

