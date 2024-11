Ponte sull’Ancaranese, via ai lavori

"Eppur si muove’. Forse i lavori sul ponte inizieranno. La Provincia rompe il silenzio e fa il cronoprogramma degli interventi che verranno realizzati sul ponte sull’Ancaranese. "Il 2 dicembre inizieranno i lavori per la sistemazione stradale del ponte in cemento armato dell’Ancaranese indispensabili per realizzare il doppio senso con semaforo a sensori. L’attività di cantiere, che vedrà anche la collocazione di nuovi new-jersey in cemento, durerà tra i 7 e i 10 giorni. Nel frattempo il ponte rimarrà aperto nell’attuale senso di marcia direzione Castel di Lama-Ancarano". E’ questo l’importante aggiornamento condiviso in maniera unanime nel nuovo tavolo tecnico tra enti del Piceno e del teramano, oltre a rappresentanti di forze dell’ordine Piceno Consind, Confindustria, Centro Intermodale Tronto, Centro Commerciale ‘Città delle Stelle’. "In questa nuova seduta del tavolo – evidenzia il presidente della Provincia Sergio Loggi – abbiamo concordato, anche in base agli approfondimenti svoltesi nelle riunioni precedenti, la linea da seguire in piena sinergia e collaborazione con tutti i sindaci interessati, i tecnici delle Province di Ascoli e Teramo e i rappresentanti degli altri enti preposti. Comprendiamo – aggiunge Loggi – gli importanti disagi delle realtà produttive, commerciali e dei cittadini". Dal tavolo è emersa l’indicazione di invitare i mezzi pesanti ad utilizzare l’uscita della superstrada di Maltignano per raggiungere la zona industriale di Ascoli, anziché Spinetoli, che comporta un notevole aggravio in termini di congestione del traffico, aumenti dei tempo di percorrenza, rischio di incidenti ed incremento dell’inquinamento.