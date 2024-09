"Presto dovremo spostare il mercato da piazza Arringo"

Un occhio da sempre attento sulle pari opportunità, sui giovani e sulle politiche da sviluppare per favorire il loro futuro. Ma anche sicurezza urbana e molto altro. L’avvocato Annagrazia Di Nicola, già nota da tempo per il ruolo di Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del comune, si è calata alla perfezione nei nuovi panni di assessore. "Penso sia ancora presto per fare dei bilanci – commenta –ma ho già iniziato a lavorare su tutte le deleghe ricevute. Innanzitutto a breve avremo la necessità di spostare il mercato di piazza Arringo altrove per favorire l’importante intervento di riqualificazione. Stiamo cercando di individuare un’altra zona adatta. Sotto l’aspetto delle pari opportunità invece siamo già in moto per le iniziative del 25 novembre legate alla giornata contro la violenza sulle donne. Un altro obiettivo da raggiungere a breve è quello della casa rifugio che presto riusciremo ad avere anche ad Ascoli. Continuiamo a rivolgere attenzione ai giovani e stiamo valutando i progetti presentati dalle varie associazioni. Abbiamo incontrato quelle legate al mondo del terzo settore, ma cercheremo di aprire anche alle altre. Di non poco conto la questione della sicurezza urbana. Insieme all’assessore Lattanzi stiamo mettendo mano a ciò che riguarda il quartiere di San Marcello per l’assegnazione delle case popolari, ma soprattutto per eliminare il degrado di quella zona. Stiamo inoltre partecipando ad un bando per il gemellaggio con la città di Treviri che vogliamo assolutamente riprendere. C’è grande entusiasmo".