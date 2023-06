Pro Loco Cupra, ecco il direttivo: Peroni al vertice

Domenica si è tenuta l’assemblea dei soci della Pro Loco di Cupra Marittima che ha eletto il nuovo direttivo. In realtà è stato riconfermato il gruppo precedente, ma vi è stata una rotazione degli incarichi. Il nuovo direttivo, che resterà in carica fino al 2026, è presieduto da Gabriella Peroni, vice presidente resta Carla Vicerè, segretario Roberta Giudici, tesoriere Dominique Romeo. I consiglieri sono: Emiliano Ciarrocchi, Luciano Bruni, Matteo Della Sciucca, Michele Cicchi, Donatella Rodilossi, Samuele Rivosecchi, Gianluca Piersimoni. Le operazioni di scrutinio sono state presiedute dall’assessora Eleonora Sacchini che ha confermato la fattiva collaborazione tra Comune e Pro Loco ed ha anticipato i principali eventi della stagione estiva: Cupra beach party, Carnevale estivo, Degustazioni, Notte dello sport Cupra musica festival. "Siamo un gruppo coeso – ha affermato la neo presidente Gabriella Peroni – Oltre all’estate abbiamo pensato anche all’inverno. Vogliamo incrementare gli eventi culturali incentrati sul mondo dell’arte e della letteratura a favore dei giovani, ma anche la presentazione di libri in particolare di autori locali, oltre che i consueti appuntamenti natalizi per bambini e famiglie".