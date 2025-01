Prof di lettere ucciso in Tunisia, subito preso il presunto assassino

Le autorità tunisine avrebbero fermato e tratto in arresto l’autore della rapina e dell’omicidio di Paolo Corsi, 73 anni, ex docente di Latino e Greco, originario con tutta la sua numerosa famiglia di Ripatransone, ma da decenni residente a Roma. L’uomo è stato trovato morto nella sua seconda casa che aveva acquistato a Sousse in quartiere residenziale della Tunisia, dove abita anche una piccola comunità di italiani. Il presunto autore dell’aggressione, a scopo di rapina, sarebbe stato intercettato dalle forze dell’ordine nell’atto di vendere l’auto della vittima che aveva portato via dall’abitazione insieme al portafogli e al cellulare, quest’ultimo rinvenuto abbandonato tramite la geolocalizzazione del dispositivo portatile. Le autorità hanno già eseguito l’autopsia nella giornata di mercoledì e la salma potrebbe essere già disponibile per il rientro in patria con un volo aereo che fa scalo nell’aeroporto di Fiumicino.

"Delle procedure e dei contatti con le imprese di pompe funebri che si dovranno occupare delle pratiche e dei trasferimenti del feretro si sta occupando mio fratello – racconta il nipote Alessandro che vive e lavora a Martinsicuro – Abbiamo dato incarico a un legale che si sta occupando del caso e che è in contatto con le autorità locali, il console e la Farnesina. Abbiamo notizie frammentarie. In Italia stiamo trovando un’agenzia funebre che dovrà riportare il feretro dall’aeroporto di Fiumicino al cimitero di Ripatransone, dove sarà tumulato".

Sulla dinamica di quanto è accaduto la famiglia non è stata ancora informata ufficialmente. "Da quanto abbiamo potuto apprendere – prosegue il nipote della vittima – a trovare nostro zio morto in casa è stata un’amica vicina di casa, con la quale si sentiva spesso. Non avendo avuto risposte al telefono e ai messaggi whatsApp, martedì pomeriggio ha deciso di andare a casa di zio dove l’ha trovato senza vita. Che sia stato ucciso strangolato l’ho letto da qualche giornale, ma non abbiamo avuto ancora conferme".

Della vicenda si sta occupando l’Ambasciata italiana a Tunisi in stretta collaborazione con la Farnesina che sta prestando assistenza ai familiari della vittima, la sorella che abita a Roma ed i nipoti. Paolo Corsi era amante di viaggi e in particolare della Tunisia, dove trascorreva molti mesi dell’anno e dove, secondo gli amici connazionali che risiedono nella stessa zona dov’è avvenuta l’aggressione, si sentiva tranquillo e al sicuro.

Marcello Iezzi