Protesta dei lavoratori a Comunanza contro la chiusura dello stabilimento Beko

Proseguono, a Comunanza, le manifestazioni promosse dai lavoratori per protestare contro la decisione della Beko di chiudere lo stabilimento piceno. Questa mattina, alle 10, i dipendenti della multinazionale e i loro rappresentanti sindacali sfileranno in corteo lungo le vie del paese, partendo dalla fabbrica di Villa Pera e arrivando sotto al Comune.

Una protesta pacifica, come tutte quelle messe in atto fino ad ora, che servirà per lanciare di nuovo un grido d’allarme e un appello ai vertici della multinazionale affinché facciano un passo indietro. Il tutto, tra l’altro, in vista del 10 dicembre, quando si svolgerà un nuovo tavolo di confronto al ministero del Made in Italy.

Al corteo di questa mattina, tra gli altri, sarà presente anche l’onorevole Augusto Curti, deputato del Pd ed ex sindaco di Force. "Questa crisi va affrontata con unità e con gli strumenti tipici delle grandi emergenze nazionali, perché colpisce un territorio fragile, già duramente provato dal sisma del 2016 e ora a rischio desertificazione – spiega Curti –. Il tavolo fissato con l’azienda e i sindacati per il 10 dicembre, al Ministero, rappresenta una formidabile occasione per dimostrare la forza resiliente di una comunità coesa. Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti istituzionali per rispondere a questa violenza di cui è vittima un intero territorio. Intanto, invito tutti a partecipare alla protesta".

A tal proposito, proprio a causa del corteo organizzato dai sindacati dello stabilimento di Comunanza di Beko Europe per questa mattina, il mercato settimanale previsto lungo via Dante e piazza Garibaldi sarà spostato in piazzale Terme Romane. Quello di piazza Pertini, invece, fa sapere il Comune, si svolgerà regolarmente. Sarà però vietato sostare nelle vie centrali a partire dalle 8 e fino al termine della manifestazione, durante la quale non sarà possibile transitare nelle aree interessate.

Lunedì prossimo, invece, alle 18, sempre a Comunanza ci sarà il tradizionale falò per la Madonna di Loreto. In genere, l’appuntamento di preghiera si svolge in piazza, ma questa volta è stata scelta una location diversa, ovvero il piazzale antistante la Beko.

Giovedì sera, infine, si è svolto un nuovo incontro tra il presidente Francesco Acquaroli e le sigle sindacali. Strette di mano e colloqui interlocutori per mettere a punto una strategia comune e scongiurare i licenziamenti e la chiusura della fabbrica. "Un incontro costruttivo dove abbiamo fatto il punto in vista del tavolo che ci sarà il 10 dicembre – ha spiegato il governatore Acquaroli –. Ho trovato molto propositivo l’atteggiamento delle sigle sindacati. Tutti noi abbiamo a cuore la tenuta dell’occupazione ma soprattutto la competitività dei nostri stabilimenti".