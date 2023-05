Protocollo di legalità: lotta alle infiltrazioni criminali

Si è svolto presso la Prefettura di Ascoli l’incontro tra il prefetto Carlo De Rogatis e il presidente dell’Associazione degli Industriali Simone Ferraioli, finalizzato a formalizzare l’adesione dell’associazione al protocollo di legalità siglato a giugno 2022 tra il Ministero dell’Interno e Confindustria, che mira a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore dei contratti di lavori, servizi e forniture, sia pubblici che privati. Nel corso dell’incontro, al quale hanno presenziato anche le forze di polizia, il prefetto ha consegnato a Ferraioli le credenziali per l’accesso alla banca dati nazionale antimafia (Bdna), che consentirà all’associazione territoriale di acquisire la certificazione antimafia riferita alle imprese associate aderenti al protocollo. Il prefetto ha sottolineato l’importanza dell’adesione dell’associazione al protocollo di legalità, con il quale Confindustria Ascoli si impegna non solo a consultare, per conto delle imprese associate aderenti, la Bdna, ma anche a diffondere tra le stesse la conoscenza del contenuto dell’Accordo, invitandole ad aderirvi. De Rogatis ha ringraziato l’Associazione degli Industriali per l’impegno profuso a diffondere la cultura della legalità in una delicata fase storica di rilancio dell’attività imprenditoriale, volta a scongiurare ogni ingerenza della criminalità organizzata nella filiera realizzativa degli interventi finanziati con le risorse nazionali e con i fondi del Pnrr.