Provano a scappare dopo gli incidenti, rintracciati dai vigili

Ben 5 incidenti stradali con fuga sono stati risolti nell’arco di 24 ore dagli agenti della polizia locale di Ascoli grazie ad indagini tempestive supportate dalle testimonianze raccolte dalla cittadinanza e dai riscontri sul sistema di videosorveglianza che hanno permesso di individuare tutti i trasgressori. Negli ultimi giorni personale del Nucleo operativo sicurezza urbana ha invece svolto accertamenti che hanno portato alla chiusura di un esercizio commerciale di vendita di prodotti alimentari che esercitava senza titolo autorizzativo e con gravi carenze igienico sanitarie. Nella stessa operazione è stato scoperto anche un laboratorio abusivo di prodotti alimentari. Elevate sanzioni per circa 10.000 euro. Stretta sul centro storico, specie in orario serale, relativamente alla sosta selvaggia a scapito della sicurezza stradale con particolare riguardo alle categorie deboli quali pedoni e diversamente abili. I nuovi varchi Ztl entrati in funzione hanno permesso inoltre di alleggerire il traffico veicolare nel centro storico. In media 50 le infrazioni giornaliere rilevate.