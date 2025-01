Pugni e bastonate, un giovane in ospedale

Ancora un’aggressione a San Benedetto. Dopo quella, gravissima, ai danni di un impiegato di banca di 53 anni intervenuto per soccorrere un ragazzo che veniva picchiato selvaggiamente dai coetanei, fatto accaduto la notte di San Silvestro, la sera dell’Epifania un’altra aggressione è avvenuto fra piazza Garibaldi e piazza Montebello, in pieno centro cittadino. In questa circostanza le persone coinvolte sono straniere, cittadini magrebini, e a finire all’ospedale è stato un marocchino di 30 anni picchiato a suon di pugni e bastonate da connazionali. Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri e, in appoggio, quelle del commissariato di pubblica sicurezza, considerata la situazione che si stava creando.

I motivi vengono definiti ’futili’ e il cittadino straniero, medicato al pronto soccorso, è stato giudicato guaribile in pochi giorni. A dare l’allarme sono stati i passanti che, in un primo momento, hanno cercato di intervenire per tranquillizzare gli animi. Sul luogo del parapiglia è intervenuto un equipaggio della potes-118 che ha soccorso l’uomo contuso, dimesso dopo gli accertamenti clinici e diagnostici. Secondo quanto è trapelato, i carabinieri del nucleo radio mobile avrebbero già identificato tutti i responsabili dell’aggressione ed ora stanno ricostruendo dettagliatamente la dinamica dell’aggressione. Del caso è stata già informata l’Autorità giudiziaria.

Gli investigatori del commissariato, invece, stanno lavorando sull’aggressione subita in piazza Matteotti dal 53enne sambenedettese per mano di una baby-gang i cui membri sono in via di identificazione attraverso le telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dagli agenti sul posto. Un evento grave che non può restare impunito, compiuto da ragazzi, alcuni dei quali potrebbero essere anche minorenni.

Sull’ennesimo episodio di violenza interviene l’ex sindaco Pasqualino Piunti, attuale consigliere comunale che ringrazia le forze dell’ordine ed i cittadini che sono intervenuti. "I recenti fatti, purtroppo, ripropongono un argomento che da più di un anno sto cercando di portare all’attenzione di organi deputati alla soluzione di queste vicende – scrive Piunti – Parlo della commissione consiliare di sicurezza istituita nel 2016 e che con questa amministrazione si è riunita solo una volta dietro richiesta del centro destra. Ricordo anche d’aver più volte coinvolto i nostri parlamentari per chiedere l’aumento di personale addetto alla pubblica sicurezza".

Marcello Iezzi