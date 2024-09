"Questo cartello va spostato"

"Meglio spostare il cartello turistico da sotto l’albero". Una fotografia e poche parole del cittadino attento all’immagine della città di Grottammare, per segnalare una situazione che, effettivamente, dovrà essere risolta. In piazza Carducci, proprio sotto un pino, è stato installato da qualche tempo il cartello descrittivo di Piazza Carducci e di Villa Sgariglia che è costantemente imbrattato dalle deiezioni di uccelli che sostano sui rami dell’albero. Va detto che con una certa frequenza la zona, cartello compreso, viene pulita dal personale addetto, ma dopo un paio di giorni tutto torna punto a capo. Trattandosi di un cartello turistico, la situazione è piuttosto imbarazzante per cui, come suggerisce lo stesso cittadino, andrebbe spostato dal punto in cui si trova, nelle vicinanze della fontana dell’acqua pubblica, sul lato sud della piazza, in modo da risolvere definitivamente il problema.