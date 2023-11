Quinta dimensione, il gruppo in scena con una commedia in tre atti

La compagnia teatrale "Quinta Dimensione" ritorna in scena, sabato alle ore 21,15 al teatro "Luigi Mercatini" di Ripatransone, con il divertente spettacolo "L’Appartamento Novu", commedia in due atti diretta dal regista Lorenzo Roscioli. Sul palcoscenico Stefano Scatasta, Leonardo Diomedi, Enrico Arrà, Mirella Diotallevi, Paola Albanesi, Maurizio Carlone, Francesco Diomedi, e Stefano Ambrosi. Spazio anche, in apertura e tra le pause degli atti, a due performer molto conosciuti in Riviera: Remigio Giannetti ed Amar Shahin che si esibiranno, rispettivamente, al sax e danza orientale. L’evento è organizzato dall’Associazione Artistic Picenum, con il patrocinio della città di Ripatransone e la collaborazione logistica degli Straripani e fa parte di una trilogia dedicata al mondo teatrale Piceno ed ai suoi protagonisti. Info e prenotazioni presso Merceria il Cigno di Grottammare ed Ufficio Iat di Ripatransone; info line 3475406630.