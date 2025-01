Quintana, cambi al vertice

La Quintana si prepara alla nomina del nuovo consiglio degli anziani. La novità, anticipata a dicembre dal Carlino, riguarda il fatto che i componenti non saranno più cinque, bensì sette: cinque verranno scelti dal magnifico messere, il sindaco Marco Fioravanti, mentre gli altri due (ovvero il rettore e il rappresentante dei sestieri), verranno eletti dai comitati. Va ricordato che il consiglio degli anziani venne istituito nel 2015 a seguito dell’abolizione dell’Ente Quintana e del passaggio dell’organizzazione della rievocazione storica direttamente all’amministrazione comunale attraverso l’apposito ufficio. Si tratta, in parole povere, dell’organo di raccordo tra il Comune e i sestieri, al quale sono attribuite funzioni consultive e propositive per l’organizzazione, la realizzazione, la gestione e per il costante miglioramento delle manifestazioni legate alla Quintana. In questo decennio, a guidare il consiglio è stato sempre il presidente Massimo Massetti, che quasi sicuramente verrà riconfermato dallo stesso sindaco Fioravanti. Per quanto riguarda i cinque membri nominati dal magnifico messere, comunque, a giorni verrà pubblicato un bando per raccogliere le manifestazioni di interesse. Chi vorrà entrare a far parte del consiglio, quindi, potrà proporre la propria candidatura. Poi sarà Fioravanti a scegliere cinque membri. Oltre a Massetti, verranno confermati anche Fabrizio Gaspari e Cristiano Fioravanti. La new entry sarà sicuramente Laura Melosso. In merito agli altri due membri, eletti dai comitati di sestiere, verranno raccolte le candidature solo successivamente.

Matteo Porfiri