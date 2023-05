Quintana Ecco i cavalli scelti dai sestieri

Si entra nel vivo. E’ tutto pronto, al campo Squarcia, per le visite mediche cui verranno sottoposti i cavalli dei sei sestieri, in vista della Quintana in notturna in programma il prossimo 8 luglio e dedicata come sempre alla Madonna della Pace. Saranno 23, in tutto, le cavalcature che tra domani e domenica verranno sottoposte ai test da parte dell’equipe della facoltà di veterinaria dell’Università di Teramo. Domani sarà la volta dei primi tre sestieri.

Si comincerà con quello di Porta Romana, che porterà a visita i purosangue Magic Strike di nove anni, che dovrebbe essere il cavallo titolare, poi Speedwell Blue di otto anni, ‘Field over the sea’ di cinque e Selfie di quattro anni.

Rispetto allo scorso anno, però, non ci sarà Nata’s Jam, in sella al quale il cavaliere Lorenzo Melosso aveva trionfato nell’edizione di agosto 2019.

Una volta conclusi i controlli per la Porta Romana sarà la volta della Piazzarola.

I biancorossi sottoporranno ai test veterinari tre cavalcature: si tratta dei purosangue Look Amazing di otto anni, ‘Damnatio memoriae’ di quattro anni e Matti Miller di sette. Con Look Amazing, lo scorso anno, Lorenzo Melosso vinse la Quintana di Foligno a giugno e con lui, ad Ascoli, corse Pierluigi Chicchini lo scorso anno, nel 2021.

A chiudere il programma delle visite del sabato sarà Porta Maggiore, che vanta l’unico cavaliere debuttante in questa edizione della Quintana, ovvero Lorenzo Savini, affiancato dalla scuderia dell’ex neroverde Guido Crotali.

Il sestiere di via delle Terme sottoporrà ai test quattro cavalcature, tutte esordienti ad Ascoli.

E’ il caso dei purosangue Hartswell di nove anni, ‘Once Upon a Time’ di cinque, Magica Wanda di otto anni e Adivinadora di sette.

Domenica, invece, la commissione veterinaria si dedicherà agli altri tre sestieri. Si comincerà con Porta Tufilla, che porterà a visita quattro cavalcature: a cominciare dal campionissimo Trentino, purosangue di dieci anni, in sella al quale il cavaliere folignate vinse sia nell’agosto 2021 che nel luglio 2022. Poi verranno visitati altri tre purosangue: ‘Uomo felice’ di sei anni, Lullaby di cinque e il giovane High Applause. Sempre domenica, dopo Porta Tufilla, sarà il turno del sestiere di Sant’Emidio.

I rossoverdi porteranno a visita tre cavalli, tutti purosangue: Sochi Tango di sette anni, Monsieur Polly di cinque anni e il giovane Fire Excell. Infine, chiuderà la sessione di test il sestiere di Porta Solestà, che sottoporrà alla commissione veterinaria cinque cavalcature.

A cominciare da Love Story, di quattordici anni, con cui il cavaliere Luca Innocenzi ha vinto tre volte (agosto 2018, luglio 2019 e luglio 2021). Poi ci sarà anche Kathy Way, di otto anni, in sella alla quale il campione gialloblù vinse nell’agosto scorso. Verranno visitati anche il mezzosangue Tajika, di undici anni, e i purosangue Mister Armando (di quattro anni) e Love Me (di sei anni).

Matteo Porfiri