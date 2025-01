Raid dei vandali di notte all’asilo Merlini: distrutta madonnina

Vandali nella notte fra giovedì e venerdì hanno scavalcato l’alta recinzione dell’Asilo Merlini in via Leopardi a San Benedetto ed hanno distrutto la statua della madonnina che si trovava nel giardino. Un gesto che ha lasciato increduli il personale dell’Asilo e i vertici del consiglio di amministrazione.

"E’ stato un duro colpo per noi all’inizio del nuovo anno scoprire un gesto così vile nei confronti di una statua simbolo per la religione cattolica cristiana e simbolo ultra centenario della scuola – ha affermato il presidente Marco Curzi – Un gesto che abbiamo fortemente condannato e che ci lascia sgomenti. Questa statua era coperta da cespugli e detriti e noi l’avevamo riportata alla luce nel corso dei due anni e mezzo di gestione economica, finanziaria e organizzativa. Nell’ambito di questo progetto abbiamo ridato visibilità e dignità al luogo dove i bambini vengono per crescere in maniera serena. La grotta dove si trovava la madonnina è stata il simbolo per tante generazioni di sambenedettesi che hanno frequentato l’asilo ’Merlini’. In quest’attività di rigenerazione del giardino era tornata visibile la statuina della Madonna ed altre piccole statue vicine ed è tornata in funzione anche l’illuminazione".