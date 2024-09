’Recruiting Day’: due giornate a Villa Pigna

Due giornate di confronto e colloqui individuali, che offriranno a tutti l’opportunità di conoscere e farsi conoscere dalle imprese locali, interagendo con esperti del settore e scoprendo da vicino le opportunità che il mercato può offrire, nella consapevolezza che il posto di lavoro rappresenti una delle migliori garanzie di inclusione sociale. Si tratta del ‘Recruiting Day’ che si svolgerà a Villa Pigna, nel comune di Folignano, il 24 e il 25 settembre. Un’iniziativa importante, presentata nella sala consiliare di viale Genova dagli assessori folignanesi Serena Accorsi e Costantino Nepi, promossa in sinergia tra l’amministrazione, l’agenzia ‘Generazione Vincente’ e la cooperativa ‘On the road’. In entrambe le giornate, dalle 10 alle 17, proprio nella sede di ‘On the Road’ a piazza Costantino Rozzi, chiunque è in cerca di un lavoro o desidera conoscere le realtà del territorio avrà la possibilità di prendere parte al progetto. "Questo appuntamento va in scena abitualmente anche in altri comuni – spiega Vincenza Conti, consulente e responsabile delle relazioni commerciali di Generazione Vincente – per aiutare le persone interessate, che stanno lavorando, in cerca di prima occupazione o che necessitano di un primo orientamento dopo aver concluso il proprio percorso di studi, a trovare lavoro". "Capita spesso che i cittadini vengono a chiederci un aiuto – conferma Costantino Nepi, assessore comunale alle politiche sociali –. Le richieste non riguardano un sostegno economico, bensì la possibilità di lavorare e mantenere la propria dignità". Il Comune di Folignano ha già previsto in questi anni l’erogazione di un contributo economico, tra i mille e i duemila euro, per tutte quelle le imprese che assumono cittadini di Folignano a tempo indeterminato o, in caso di tempo determinato, almeno per un anno.