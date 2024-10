Restyling aree verdi: dal Comune 40mila euro per gli interventi

L’amministrazione comunale di Grottammare ha stanziato oltre 40mila euro per lavori di manutenzione del verde in alcune aree cittadine e di abbattimento delle barriere architettoniche nel palazzo comunale. Procediamo per ordine. I lavori di sistemazione del verde, appaltati alla ditta Erocoop Laga di Valle Castellana, riguardano la pulizia dell’area comunale di via Pola, adiacente alla scuola materna Battisti; la pulizia dell’area in via Bartolomeo Baker vescovo; la pulizia esterna del fabbricato comunale di via Salvo D’Acquisto e la potatura della siepe lungo la statale Adriatica di fronte al Teatro delle Energie. Vi sono poi i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare l’accesso agli uffici e ai servizi del palazzo comunale di via Marconi. I lavori al pieno terra riguardano la demolizione di una porzione di muro in cartongesso con la riapertura di una finestra. I lavori sono stati affidati alla ditta Emme Line costruzione per un importo di 28.500 euro più iva.