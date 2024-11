Restyling di piazza Arringo: undici mesi per un ’salotto’ più sicuro e illuminato

Il primo passo per l’importante opera di riqualificazione che riguarderà piazza Arringo è stato compiuto. Ieri la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al lotto iniziale dell’intervento in due fasi col quale l’amministrazione procederà a quello che risulta indubbiamente essere uno dei lavori più importanti del Fioravanti bis. Il contributo arrivato dalla regione Marche per favorire la prima parte del restyling della splendida piazza che da sempre costituisce uno dei luoghi più caratteristici della città è di 1,5 milioni di euro per l’annualità 2025. Ecco quindi che quando ci si avvia verso l’ultima parte dell’anno, l’Arengo inizia già a proiettarsi verso i prossimi mesi che diverranno decisivi per l’avvio e il successivo sviluppo dell’intera serie di interventi programmati. Nel riuscire a marciare spediti verso l’obiettivo stabilito un ruolo rilevante lo sta avendo l’Agenzia del Demanio che, in virtù degli accordi inerenti al piano città degli immobili pubblici (precedentemente sottoscritto il 16 novembre 2023 ndr), fin dal principio si è resa disponibile a supportare l’amministrazione per la riqualificazione degli spazi pubblici costituiti da piazza Arringo, ma anche per ciò che concerne l’asse viario di via XX Settembre, piazza Roma e piazza Viola.

Quella che verrà riconsegnata alla città sarà una cornice suggestiva e soprattutto attrattiva che, oltre al rifacimento della pavimentazione, vedrà anche lo storico palazzo dell’Arengo assumere una nuova veste con delle lastre di travertino che andranno a dare maggior lucentezza alla facciata dell’edificio. Le intenzioni dell’amministrazione sono quelle di mettere in piedi la gara d’appalto tra la fine di novembre e dicembre per poi arrivare all’affidamento dei lavori e quindi aprire il cantiere nei primi giorni di gennaio. Il costo complessivo dell’intera opera si attesta attorno ai 4 milioni con il secondo lotto da 2,5 milioni che consentirà di riuscire ad avere un completo restyling alla pavimentazione in pietra indiana. Sul suolo della piazza sorgerà un’area a ferro di cavallo davanti al palazzo comunale che verrà realizzata con il travertino bianco. Inoltre si provvederà anche ad un miglioramento dell’illuminazione artistica con l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano. Gli 11 mesi consentiranno di avere una nuova piazza in grado di resistere nel tempo e capace di offrire uno splendido biglietto da visita a tutti i turisti. Nella foto La Bolognese i lavori del 2004

Massimiliano Mariotti