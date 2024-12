Restyling per la fontana di piazza Kursaal: in arrivo anche le luci

La fontana a raso di piazza Kursaal sarà ripulita e dotata di una nuova illuminazione a colori. Per questo intervento è stata disposta una cifra di 30mila euro. L’amministrazione comunale, tramite l’assessore alle manutenzioni e decoro urbano, Bruno Talamonti, intende valorizzare il patrimonio anche ai fini dell’attrattiva turistica. Da qui gli ultimi importanti investimenti per la cura delle strade, dei marciapiedi, del patrimonio arboreo e del verde pubblico. L’ultimo intervento in ordine di tempo deliberato dalla Giunta comunale riguarda, appunto, la manutenzione straordinaria della piazza Kursaal. Il progetto prevede l’idro lavaggio, pulizia e sanificazione della pavimentazione di travertino e la pavimentazione perimetrale, per un importo di oltre settemila euro Vi è poi la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con l’installazione di lampade a led che possono cambiare colore agli zampilli dell’acqua. Costo quasi 18 mila euro, cui vanno aggiunti altri mille euro per le opere murarie e iva.