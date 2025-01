Rigopiano, 8 anni dopo. Lutto per Marco e Paola:: "Voi nel nostro cuore"

Sono passati otto anni dalla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Ieri, in Abruzzo, si è svolta la commemorazione. Tra i morti, purtroppo, anche una coppia picena: Marco Vagnarelli, 44enne di Castignano, e la 46enne Paola Tomassini di Montalto. I familiari di Marco, come ogni anno, hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta a Farindola. La comunità castignanese, invece, ricorderà Marco e Paola in due momenti. Questa mattina alle 10 verrà celebrata una messa a loro dedicata nella chiesa di Sant’Egidio, proprio a Castignano, mentre il 26 gennaio, sempre alle 10, ci sarà una seconda celebrazione a Montalto, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo della Madonna del Lago. A ricordare la coppia deceduta è il sindaco Fabio Polini, molto amico della famiglia di Vagnarelli, con una poesia, prendendo spunto dalla neve. "Tu, che cadendo soffice, e senza far rumore ovattasti lo sguardo e li stupisti di passione. Tu, che con il tuo splendore e con la tua bellezza fermasti la vista nel chiarore di una brezza. Tu, che nel silenzio ne bendasti l’esistenza. Ci saranno pur sempre dei bucaneve che faranno capolino nella greve tempesta di neve. Il loro candore ispirerà speranza in un domani migliore, lì dove oggi è solo dolore. Nella scomparsa della neve c’è la vita del bucaneve. Nel ricordo del dolore ci sarà sempre un posto di voi nel nostro cuore". Matteo Porfiri