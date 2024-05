Riparata a tempo record l’ambulanza danneggiata dal giovane ubriaco

Riparata a tempo di record l’ambulanza danneggiata dal cittadino marocchino, (presenti anche 4 connazionali, tutti ubriachi), che nella notte fra domenica e lunedì l’aveva danneggiata spaccando il parabrezza con una bottigliata. Un episodio, accaduto nel parcheggio della palestra Tonic a Porto d’Ascoli, che ha destato viva impressione sulla Riviera delle palme, poiché ancora una volta ha registrato un’assurda aggressione nei confronti degli operatori della sanità, in particolare dei soccorritori del 118. Il responsabile dei mezzi della potes di San Benedetto si è subito attivato e, grazie alla collaborazione della carrozzeria che da anni esegue lavori per i mezzi ospedalieri, è riuscito a rimettere in campo l’ambulanza. L’ospedale dispone di 4 ambulanze, due per le emergenze e due per i trasporti urgenti, il minimo per assicurare il servizio a un centro nodale come San Benedetto. Intanto è confermata la posizione del marocchino denunciato dai carabinieri, che deve rispondere di danneggiamento e resistenza a incaricato di un servizio pubblico e ubriachezza molesta.