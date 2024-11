Ripatransone tra i Borghi al top

E’ ufficiale, Ripatransone è entrato a far parte del prestigioso Club dei Borghi più Belli d’Italia. Una certificazione che premia l’eccellenza storica, artistica e paesaggistica dei piccoli comuni italiani. La notizia, comunicata al comune lunedì con una nota ufficiale di Fiorello Primi, presidente nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, corona un percorso di certificazione avviato circa quattro anni fa, nel 2020. Il processo, condotto da Stefano Fraticelli, attuale presidente del Consiglio comunale di Ripatransone, rappresenta un traguardo significativo per la Città e per l’intera comunità.

"La volontà di certificare Ripatransone per l’ingresso nel Club dei Borghi più Belli d’Italia è nata fin dall’inizio del nostro primo mandato 2018-2023 – dichiara Stefano Fraticelli, presidente del consiglio comunale che fin da allora ha seguito il progetto – Un obiettivo che si è rafforzato durante la fase pandemica, quando è diventato evidente quanto fosse importante adottare strategie di comunicazione e promozione che potessero valorizzare il nostro territorio attraverso un marchio dall’altissima reputazione di mercato".

Un’eccellenza turistica unica nel sud delle Marche. Con questa certificazione, infatti, Ripatransone diventa l’unica realtà delle province di Ascoli Piceno e Fermo a vantare la doppia certificazione di Borgo più Bello d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento. In particolare, per quanto riguarda l’ultimo vessillo, c’è da ricordare che quest’ultimo è detenuto da Ripatransone già dal’ormai lontano 2002. Un primato che non può che consolidare la città come meta turistica di eccellenza nel panorama regionale e nazionale. "L’ingresso nel Club dei Borghi più Belli d’Italia è motivo di grande orgoglio per tutta Ripatransone – ha affermato il sindaco Alessandro Lucciarini – Questo risultato non solo premia le nostre bellezze artistiche e naturalistiche, ma è il frutto di un lavoro lungo e appassionato" conclude il primo cittadino, senza nascondere la soddisfazione per un ottimo risultato.

m. i.