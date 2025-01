Ripopolare l’interno,. Kursaal gremita per il libro di Castelli

"La mia angoscia mattutina è quella di ricostruire case antisismiche dove non abiterà più nessuno". Così il senatore Guido Castelli, commissario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma durante la presentazione del libro ‘Mediae Terreae. Dopo il terremoto: la rinascita dell’Italia centrale oltre la fragilità del territorio’ avvenuta nella sala Kursaal. L’evento, promosso dall’associazione ‘Altro Orizzonte’, condotto dal presidente Simone Incicco e moderato dalla giornalista Luigina Pezzoli, ha permesso a un vasto pubblico, presenti molti sindaci di Marche e Abruzzo, di ripercorre le drammatiche vicende legate al terremoto del 2016-2017, che ha messo in ginocchio diverse regioni italiane del centro Italia.

Nel suo intervento Castelli ha parlato con molta sincerità dei temi più complessi legati alla ricostruzione. A causa di sisma e Covid-19, molte delle comunità più colpite, già segnate dal calo demografico, sono state abbandonate del tutto. Tuttavia, Castelli ha anche suggerito soluzioni concrete per incentivare il ripopolamento delle zone interne, come agevolazioni economiche per le giovani coppie e una costante attenzione ai servizi essenziali come la scuola, i trasporti e la sanità.