Riviera, incidenti e troppo alcol. Vandali bloccano il sottopasso

Riviera delle palme affollata, i luoghi della movida presi d’assalto nel fine settimana e forze dell’ordine in prima linea per monitorare la situazione ed evitare eventuali eccessi. Nella notte fra sabato e domenica i carabinieri della compagnia di San Benedetto, coordinati dal maggiore Francesco Tessitore, hanno eseguito più di cento controlli eseguendo anche una trentina di screening antidroga ai conducenti di altrettanti veicoli. In questo ambito i militari dell’arma hanno ritirato due patenti di guida, mentre altre due le hanno ritirate in base all’articolo 186 (rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’etilometro). I mezzi sono stati sottoposti a sequestro, nei casi previsti dal codice della strada. Durante la notte fra sabato e domenica il centro abitato di San Benedetto ed il lungomare, sono stati ‘sorvegliati’ dal personale della polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. Non sono mancati alcuni casi di vandalismo. Il più significativo quello messo in atto da qualcuno che ha ‘bloccato’ il sottopasso di via Fiscaletti, lato ovest, con una transenna e un cartello stradale, prelevati nelle vicinanze, con l’intenzione di deviare la viabilità verso la stazione ferroviaria. La bravata è stata scoperta ieri mattina e la sicurezza ristabilita immediatamente. Durante la notte si è verificato anche uno scontro fra due auto all’incrocio fra via La Spezia e via Calatafimi, nel quale sono rimaste contuse due giovani donne che sono state trasportate al pronto soccorso dal personale della potes. Conseguenza non gravi per le ragazze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di San Benedetto. Gli stessi equipaggi, intorno alle 6,45 del mattino hanno operato anche lungo la statale Adriatica, corso Mazzini zona nord, dove A. Z. 24 anni, alla guida di un’utilitaria, diretto verso sud, è stato colto da un colpo di sonno finendo per schiantarsi contro il palo dell’illuminazione pubblica sull’aiuola dell’area di servizio della IP, di fronte al Conad. Il giovane è rimasto, fortunatamente, illeso. I vigili del fuoco del vicino distaccamento sono intervenuti per tagliare il palo della luce che era stato sostituito appena un anno fa a seguito di un analogo incidente. La viabilità, a quell’ora piuttosto limitata, è stata deviata per traverse interne.

Marcello Iezzi