Rivoluzione rifiuti a Montalto dal primo gennaio

La città di Montalto Marche si appresta all’utilizzo di una nuova metodologia di raccolta dei rifiuti, un cambiamento che il Comune cercherà di supportare al massimo per rendere questa novità il più semplice possibile per tutti. Dal 1° gennaio inizierà quindi il nuovo servizio con le postazioni automatizzate, anche se per i primi quindici giorni dell’anno sarà ancora prevista anche la raccolta con il metodo precedente porta a porta, per garantire un passaggio graduale per la cittadinanza, mentre fuori dai centri abitati verrà garantita la raccolta con il metodo attuale fino al posizionamento di tutte le isole.

Intanto sono iniziati gli incontri sul territorio per la distribuzione delle tessere per l’accesso alle isole. Per qualsiasi dubbio o necessità i cittadini possono rivolgervi agli uffici comunali, dove sono anche distribuite le tessere dov’è possibile sapere dove e quando ci sono le dimostrazioni sul funzionamento del nuovo servizio. Le tessere potranno essere ritirate presso gli uffici comunali, oggi dalle 10 alle 12 e presso il Teatrino Parrocchiale Valdaso, lunedì 23 dicembre dalle 9.30 alle 14 (con dimostrazione presso la postazione ivi ubicata dalle 10 alle 12).