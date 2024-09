Samb a valanga contro la juniores. Mossa Palladini: provato il 4-2-3-1

Chi pensa che siano solo le prime quattro giornate quelle più impegnative per la Samb che si chiudono con il match contro L’Aquila di domenica prossima, viene smentito dai fatti. I rossoblù, infatti, dopo la gara con gli abruzzesi si recheranno a Fossombrone, campo storicamente ostico, e poi ecco al Riviera la Roma City che da anni costruisce formazioni da vertice. I metaurensi sono al momento primi in classifica con L’Aquila, Vigor Senigallia e Sora, mentre i laziali hanno totalizzato quattro punti e sono dietro la Samb di una lunghezza. Ma bisogna anche dire che Agenore Maurizi ha un organico di spessore che alla lunga dirà la sua in questo campionato. La conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno che il Girone F è sempre il più difficile. Ed ecco che il match con L’Aquila rappresenta un ulteriore banco di prova per la Samb.

I rossoblù devono uscire dalla crisi di gioco che li ha attanagliati nelle prime tre giornate. Il rientro di Luca Guadalupi in mediana, riconsegna a Palladini il suo play maker titolare con Candellori che torna così nel suo ruolo naturale. Per due settimane non ci sarà Fabbrini alle prese con uno stiramento muscolare. Nel test con la juniores di ieri pomeriggio Palladini ha provato il 4-2-3-1 con l’inserimento di Zini a destra e del 2005 Lonardo in avanti. 12-0 il risultato finale. Oggi allenamento a porte chiuse al Riviera.

Precedenti. Sono dodici le gare disputate nelle Marche tra Samb e L’Aquila, 11 in campionato e una in Coppa Italia. Il bilancio in campionato (otto in serie C, due nel Campionato Nazionale Dilettanti e una in serie D) è di 9 vittorie Samb, un pareggio e una vittoria degli abruzzesi. Gli abruzzesi non vincono in Riviera da più di 90 anni. Il primo incontro, giocato il 5 marzo 1933 al ’Campo Littorio’ oggi ’Fratelli Ballarin’, è stato vinto 1-0 dalla Samb. Nella stagione successiva, è il 18 febbraio 1934, c’è l’unico successo (2-1) degli aquilani in campionato in casa Samb. Nei tre seguenti scontri altrettante vittorie della Samb. 5-1 nel 1948 e 5-0 il 4 aprile 1965. Nel campionato 1965-1966 le due squadre pareggiano 0-0. Si tratta dell’ultimo punto conquistato dall’Aquila in Riviera. Seguono cinque successi rossoblù. Le prime due nel CND 1996 e 1998, due in serie C nei tornei 2003 e 2004. L’ultima in D dieci mesi fa. Il 26 novembre 2023 la Samb batte 2-0 gli abruzzesi davanti a oltre seimila spettatori grazie alla doppietta di Simone Tomassini.

Benedetto Marinangeli