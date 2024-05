Samb, adesso ci si mettono pure gli ’amici’

"Invece di pensare alla Samb pensa alla salute che ne hai poca". Questo il messaggio ricevuto per posta dal presidente della Sambenedettese Vittorio Massi, indirizzato nella sede della sua azienda con la dicitura "Personale". Il messaggio, scritto a penna su un foglio a quadretti, non è firmato se non da un generico "Amici". Se voleva essere uno sfottò, non è riuscito, mentre è perfettamente centrata l’intenzione di minacciare, seppure in maniera velata, il presidente rossoblù. Difficile ipotizzare chi sia stato a spedire una lettera simile a Massi, che anzi gode della stima della tifoseria rivierasca. Dopo la sconfitta casalinga con il Campobasso, che ha sancito la definitiva rinuncia alla vittoria del campionato, Vittorio Massi è andato sotto la Curva Nord Massimo Cioffi per chiedere scusa, ottenendone in cambio soltanto applausi. Nell’ultima gara casalinga della stagione, invece, domenica scorsa contro il Roma City, la tifoseria rossoblù ha contestato soltanto la squadra, ribadendo che l’annata è stata deludente soltanto "sul campo". Di certo, il richiamo alla Samb nel messaggio spedito a Vittorio Massi farebbe pensare che proprio il club rivierasco sia il pretesto utilizzato dagli anonimi per minacciarne il presidente. Nelle prossime ore, comunque, Massi dovrebbe denunciare il fatto alle autorità competenti.

Tornando al calcio giocato, invece, la Samb si prepara all’ultimo impegno della stagione contro la Vigor Senigallia con l’obiettivo di ritrovare un terzo posto prezioso in ottica playoff. Chi dovesse riuscire a salire sull’ultimo gradino del podio, infatti, potrà giocare il 12 maggio la prima gara della post season in casa, e con due risultati a disposizione su tre. Certo la Samb vista negli ultimi due mesi non fa ben sperare e l’Avezzano, per perdere il terzo posto, non dovrebbe riuscire a battere il Sora. I rossoblù, inoltre, non potranno contare su Sbardella, mentre sono in dubbio Pezzola e Pietropaolo. Anche Senigagliesi non è al meglio, ma dovrebbe riuscire a giocare. Per la gara di domani contro la Vigor Senigallia, infine, sono ancora disponibili un centinaio di biglietti, che si possono acquistare, al costo di 10 euro senza diritti di prevendita, nella Tabaccheria L’Isola del Tesoro, in zona Ragnola a San Benedetto. Gli under 14 avranno l’ingresso gratuito, mentre la vendita dei tagliandi si chiuderà stasera alle 19.. Non ci sarà la diretta streaming della partita.

