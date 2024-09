Samb, Palladini prepara le mosse anti L’Aquila

"Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare". La famosa frase di John Belushi nel film Animal House di John Landis deve essere il mantra che la Samb deve seguire nel match di questo pomeriggio contro L’Aquila. E’ vero, siamo solo alla quarta giornata di campionato, ma si tratta di un incontro che servirà per scoprire finalmente le carte all’undici di Ottavio Palladini. Nei primi tre turni Eusepi e compagni hanno deluso dal punto di vista tecnico-tattico. Manovra asfittica, occasioni da rete pari a zero e solo due gol realizzati su rigore. L’alibi dell’assenza di Guadalupi contro L’Aquila non potrà essere utilizzato. L’ex Nardò, infatti, torna a disposizione del tecnico dopo le tre giornate di squalifica rimediate nell’ultima giornata dello scorso campionato. Guadalupi avrà il compito di fare girare la squadra, di innescare e far costruire le azioni offensive, senza dimenticare la fase di raccordo con la difesa. Ruolo che nelle passate domeniche è stato ricoperto da Candellori che torna così a fare sentire maggiormente la sua presenza in fase di interdizione e di inserimento. Qualità che l’ex Potenza ha naturalmente nelle sue corde. Palladini contro L’Aquila potrebbe anche cambiare modulo tattico, ma soprattutto potrebbero esserci anche delle novità per quanto riguarda gli uomini che scenderanno in campo. Il tridente offensivo dell’Aquila, formato da Banegas, Belloni e Giampaolo fa paura e quindi il tecnico potrebbe inserire sulla linea dei difensori l’ex Tau Altopascio Zini al posto di Chiatante con la conferma di Orfano a sinistra.

Allo stesso tempo, però, si apre uno slot per un altro under in mezzo al campo. Palladini deve quindi scegliere se inserirlo a centrocampo o in attacco. Nel primo caso ci sarebbe spazio per il 2005 Toure, altrimenti ecco Lonardo a fare coppia con Eusepi in avanti per un 4-3-1-2. Venerdì la Samb si è allenata a porte chiuse al Riviera per provare il terreno di gioco ma anche per preparare lontano da occhi indiscreti la gara con L’Aquila. Nella rifinitura di ieri mattina Palladini ha provato varie soluzioni senza però incentrarsi su un determinato schema di gioco. Il tecnico rossoblù, però, ha le idee chiare su come ingabbiare L’Aquila e poi colpire al momento opportuno.

In casa abruzzese mister Giovanni Pagliari confermerà il classico 4-3-3. Possibile il rientro del difensore centrale Alessandretti al posto di Casella, mentre sulla linea mediana in ballottaggio per una maglia ci sono l’ex Fermana Misuraca e Mantini. In avanti ecco il trio Banegas-Belloni-Giampaolo. Quest’ultimo nel mercato dello scorso gennaio era sul punto di passare dalla Recanatese alla Samb. Anzi l’operazione sembrava conclusa, ma poi l’esterno offensivo preferì firmare con l’Ancona, restando così in Serie C. Dopo il fallimento del club dorico si è svincolato ed ha accettato l’offerta dell’Aquila. Ed oggi torna da avversario al Riviera delle Palme.

Benedetto Marinangeli