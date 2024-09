Samb-sindaco, scontro aperto:: "Ecco la verità"

E’ un botta e risposta tra il sindaco Spazzafumo e la Samb. Dopo il post del primo cittadino a margine della presentazione della squadra ora è il club rossoblù con un comunicato stampa a dire la sua in merito, specificandola in quattro punti. "Il sindaco Spazzafumo – scrive il club rossoblù – nel post ha dichiarato che nessun rappresentante dell’Amministrazione comunale è stato invitato ufficialmente all’evento di ieri. La U.S. Sambenedettese rende noto che con mail del 28.8.24 ha invitato all’evento il presidente del Consiglio Comunale Eldo Fanini, rappresentante apicale dell’Amministrazione comunale di Sam Benedetto del Tronto, sebbene questo ultimo abbia poi ritenuto di non presenziare all’evento. Il sindaco Spazzafumo, sempre nel citato post, si duole – giustamente – per alcuni volantini offensivi verso la sua persona comparsi nella città, quasi a voler imputare tale fatto alla U.S. Sambenedettese. Invero, tale fatto è già stato oggetto di precedente chiarimento con il sindaco; la US Sambenedettese è totalmente estranea ai predetti volantini e se ne dissocia, qualora occorra, ancora una volta. Il sindaco Spazzafumo, infine, contesta – e questo chiaramente – che il presidente Vittorio Massi avrebbe espresso nei suoi confronti frasi aggressive e volgari verso la sua persona (da ora in poi risponderò puntualmente ad ogni attacco rivolto alla mia persona ed alla amministrazione). Tuttavia, quanto affermato dal presidente Massi nell’occasione, non era affatto riferito al sindaco Spazzafumo (ed è molto agevole comprenderlo per chi ha potuto seguire dal vivo o in altro modo il discorso); ciò, non solo in quanto il sindaco non viene mai citato dal presidente, ma anche in quanto il presidente parlava di persone che utilizzano falsi nickname, pronunciando peraltro un discorso complessivo che in alcun modo poteva comunque essere associato alla persona del pindaco. Le conclusioni a cui giunge il sindaco Spazzafumo nel post in questione –conclude la nota stampa del club del Riviera delle Palme – pertanto, non appaiono aderenti alla realtà e soprattutto contrastano con la più volte manifestata volontà della U.S. Sambenedettese SSD diretta a stringere un rapporto fortemente collaborativo con l’Amministrazione locale, volontà che anche in questa sede, all’occorrenza, si reitera".