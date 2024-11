Samb tra campo e mercato. Zoboletti, strada in salita

La mente della Samb è rivolta al prossimo match interno con la Vigor Senigallia, ma la dirigenza rossoblù si sta guardando intorno per rinforzare la rosa a disposizione di Ottavio Palladini. In questo periodo va molto di moda l’escamotage della rescissione dell’accordo. Modalità adottata dall’ ex Cristian Barberini per lasciare la Roma City ed approdare all’Aquila. Una via che il club rossoblù vorrebbe perseguire per riportare in riva all’Adriatico Alessandro Zoboletti, dopo l’addio di Cantarini tornato all’Ovidiana Sulmona. Ma per questo tipo di operazione occorre anche l’ok della società cedente ossia il Carpi che al momento manca. Ecco, quindi che per il difensore classe 2005, la strada per il suo ritorno alla Samb si è fatta leggermente in salita a causa del momentaneo no del club emiliano a causa, al momento, di una carenza di uomini nel reparto arretrato. Operazione che slitta così di qualche giorno a meno che la Samb non si orienti su un altro calciatore. Ci sono poi in ballo anche i casi di quei rossoblù che al momento non trovano spazio nell’undici di partenza.

Il primo è quello del portiere classe 2004 Emanuele Semprini che finora ha giocato solo nel match di Coppa Italia dello scorso 6 novembre con la Vigor Senigallia. Il giovane estremo difensore romano negli anni passati è sempre stato protagonista in Serie D con la maglia del Trastevere. Ad oggi però, il titolare è il 2006 Orsini che sta crescendo di partita in partita. Per potere utilizzare Semprini, Palladini ha bisogno di una coppia 2006 più che affidabile. Ad oggi il tecnico rossoblù ha a disposizione il difensore sinistro Lorenzo Orlandi ed il centrocampista Flavio Tataranni che non hanno trovato finora grande spazio. Ecco, quindi, che il diesse Stefano De Angelis dovrà valutare anche il caso di portare in rossoblù almeno altri due under di quell’età. In partenza potrebbe esserci anche Daniele Moretti a segno in Coppa Italia contro la Vigor Senigallia, ma impiegato col contagocce in campionato. In questo caso la Samb potrebbe orientarsi su un attaccante che abbia le qualità fisiche e tecniche di Eusepi che diffidato è in odore di squalifica alla prossima ammonizione. I nomi più gettonati sono Stefano Spagna della Civitanovese e del sambenedettese Gianmarco Piccioni attualmente in forza alla Roma City. Ieri pomeriggio classico test in famiglia con la Juniores al Ciarrocchi. Pezzola non vi ha preso parte e rischia di saltare il match con la Vigor Senigallia.

Benedetto Marinangeli