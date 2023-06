Sbanda alla guida e centra due auto

Due auto e il furgone di una nota concessionaria di caffè, sono state centrate, all’alba di ieri, in via Ulpiani, a sud del palazzo municipale di San Benedetto, da un ragazzo che ha perso il controllo della sua vettura. L’incidente è accaduto verso le sei. Si è trattato di un sinistro piuttosto severo, con danni rilevanti ai tre mezzi in sosta ai margini della carreggiata, che sono stati letteralmente spostati dallo stallo dov’erano stati correttamente parcheggiati. Il giovane automobilista è stato soccorso e trasporto al vicino Ospedale per gli accertamenti clinici e diagnostici. Per i rilievi di legge, invece, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto, che ha disposto anche l’accertamento per valutare lo stato psicofisico del giovane automobilista. Sono incidenti si stanno verificando con maggiore frequenza nei fine settimana.