Schianto all’incrocio: due feriti

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto ieri a San Benedetto nell’ora di pranzo, al solito incrocio fra via Voltattorni e via Forlanini, già teatro di decine di incidenti anche di un certo rilievo. Ieri si sono scontrate un’Opel Mokka ed una Fiat 500, entrambe condotte da donne, D.C. di 30 anni e N. T. di 58 anni. Entrambe sono rimaste contuse e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due equipaggi i cui sanitari hanno stabilizzato le conducenti a bordo delle rispettive ambulanze e poi trasportate al pronto soccorso in codice giallo, per gli accertamenti diagnostici e clinici. Le loro condizioni non sono preoccupanti. L’incrocio è stato momentaneamente chiuso per consentire i soccorsi e agli agenti della polizia locale di eseguire i rilievi tecnici del sinistro per stabilire le eventuali responsabilità. Per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto.