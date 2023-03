Scontro auto-scooter: un ferito

Un uomo di 50 anni, V. P. residente a Centobuchi di Monteprandone, che viaggiava in sella a uno scooter, è rimasto ferito in un incidente accaduto nella mattina di ieri, intorno alle 11 in via Valtiberina, zona Agraria di Porto d’Ascoli. Lo scooterista è entrato in collisione con un’auto ed ha riportato danni a una spalla ed escoriazioni in varie parti del corpo. Inizialmente era stata allertata l’Eliambulanza di Ancona, ma poi i problemi riscontrati dall’equipaggio della Potes 118 sono stati ridimensionati ed il paziente è stato trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale che dovrà stabilire le eventuali responsabilità del sinistro. Contemporaneamente i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto sono intervenuti nel parcheggio della stazione ferroviaria di Grottammare, dove è andata a fuoco una Fiat Punto.

Il conducente aveva appena avviato il motore per tornare a casa, quando è divampato l’incendio che dal vano motore ha avvolto, in pochi attimi, la vettura andata totalmente distrutta. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero danneggiare altri veicoli che si trovavano in sosta nelle immediate vicinanze.