Scrittura a mano, incontro in riviera

In occasione della Giornata Mondiale della Scrittura a mano del 23 gennaio e in attesa dell’approvazione della proposta di legge per l’istituzione della Settimana Italiana della Scrittura a Mano (dal 15 gennaio) l’ Agi (Associazione Grafologica Italiana) e le sue sezioni territoriali promuovono incontri ed eventi per sensibilizzare adulti e ragazzi sull’importanza di preservare questo patrimonio. A livello nazionale saranno in totale 35 gli incontri divulgativi gratuiti e aperti al pubblico di cui tre nella Regione Marche, a Chiaravalle, a Matelica e a San Benedettoo. L’incontro di San Benedetto si svolgerà in collaborazione con il Circolo dei Sambenedettesi presso la sua sede in via Bragadin, 1 (Piano Superiore del Mercato Ittico, lato sud) il 22 gennaio, alle 17.30. Interverranno la Presidente dell’Agi Marche Francesca Capriotti e la vicepresidente Marina Vichi, consulenti di grafologia.