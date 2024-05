Scrocconi scoperti, divieto di accesso a Grottammare

Non potranno mettere piede a Grottammare i due scrocconi che ultimamente hanno mangiato e bevuto a crepa pelle in alcuni ristoranti della Riviera delle palme senza pagare il conto. Il Questore di Ascoli ha emesso il foglio di via obbligatorio che vieta ai due uomini cinquantenni, uno di Monte Urano e l’altro di Porto Sant’Elpidio, di fare ritorno nella Perla dell’Adriatico per un lungo periodo di tempo, poiché ritenuti responsabili di insolvenza fraudolenta. I due fermani erano stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Cupra Marittima, dove avevano mangiato e bevuto in un ristorante del luogo, ma ancor prima avevano fatto la stessa cosa in alcuni locali di Grottammare. Ora i nodi sono giunti al pettine ed entrambi gli scrocconi, oltre al foglio di via obbligatorio come misura preventiva, dovranno rispondere penalmente del reato di insolvenza fraudolenta. Nonostante le loro gesta fossero state rese note dalla stampa, i due uomini hanno continuato a consumare laute cene e andarsene senza pagare. Ora, però sta arrivando un altro conto, quello con la giustizia, cui non potranno sottrarsi.