Seccardini: "Ci voleva. Bravi a concretizzare"

Due mesi senza vittorie, una striscia di tre sconfitte di fila, un momentaccio che andava interrotto. L’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini arriva in sala stampa dopo il successo ritrovato contro la Civitanovese, soddisfatto, ma senza scomporsi troppo. "Ci voleva ma la striscia negativa non aveva minato la nostra serenità. Avevamo giocato bene anche nelle gare che abbiamo pareggiato e anche in quelle che abbiamo perso, oggi siamo stati bravi a concretizzare subito le due occasioni che abbiamo avuto, meno bravi nelle altre opportunità che abbiamo avuto per chiudere la partita. Sicuramente siamo stati più lucidi nelle scelte" Ha schierato un attacco ‘pesante’ con i due centravanti Maio e Didio: un esperimento riuscito? "All’inizio della stagione volevamo partire con il doppio centravanti, poi tra infortuni, acciacchi, squalifiche non siamo mai riusciti a schierarci in questo modo. I due attaccanti sin sono mossi bene, sono contenti per Maio che ha giocato bene ma i complimenti devo farli a tutta la squadra che ha disputato un grande match. Mi è dispiaciuto per Ciabuschi che si è dovuto accomodare inizialmente in panchina, ma Jonathan ha capito" Questa idea di schierare Manel Minicucci mezz’ala si potrà ripetere? "Anche lui si è messo a disposizione in una giornata in cui abbiamo dovuto fare i conti con tante assenze a causa dell’influenza. A Manel piace giocare senza tante complicazioni tattiche, in libertà e oggi è stato bravo nonostante i punti per la ferita alla testa e un problema al polso". Due battute sui ritorni di Feltrin e Valentino" "Due giocatori già pronti. Andrea l’ho inserito subito, Mimmo è entrato nella seconda parte del match. Li conosco e so bene che su di loro posso contare".

v.r.