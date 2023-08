Secondo appuntamento con ’Apriti cielo’ L’iniziativa di Comune e Osservatorio

In programma domani il secondo appuntamento di ’Apriti cielo! – Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo’, dedicata all’osservazione telescopica dei corpi celesti promossa dall’amministrazione comunale di Grottammare e curata dai responsabili dell’osservatorio astronomico Colle Leone (OACL) di Mosciano Sant’Angelo, in collaborazione con l’associazione culturale ’Blow Up’ di Grottammare e di tutti gli astrofili che metteranno a disposizione i propri strumenti di osservazione. L’appuntamento sarà dedicato alle stelle con il titolo evocativo e impressionante di ’Cento miliardi di stelle’, e tornerà a svolgersi, come da tradizione, nell’area della balconata sul mare a nord della foce del fiume Tesino, lungomare di Grottammare, con inizio dalle ore 21. A condurre gli appassionati in questo percorso ci saranno gli esperti dell’osservatorio astronomico Colle Leone. Il programma prevede la proiezione multimediale e il commento di immagini e filmati relativi alle stelle e all’universo.