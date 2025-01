Servizio civile alla Misericordia

La Misericordia di Grottammare ha a bando 6 posti del Servizio Civile, 2 sono riservati a chi è in stato di difficoltà economica. Le domande vanno presentate con modalità on-line e il giovane candidato dovrà essere munito dell’identità Spid. La scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 18 febbraio alle 14. La Misericordia si rende disponibile a dare un aiuto nella compilazione appropriata della domanda e invita i giovani a telefonare allo 0735-632437.Il Progetto si chiama ’Insieme per donare pace e amore’. Il Servizio Civile è una straordinaria opportunità per giovani d’età compresa fra i 18-28 anni che si svolge in 12 mesi a 25 ore settimanali. I partecipanti faranno assistenza e servizio ai malati e alle fasce deboli della comunità con corsi formativi nel soccorso, nella defibrillazione precoce e nella protezione civile in ambito sociale e di sostegno alla comunità.