Connessi alla salute: è questo il nome del progetto che l’Ast di Ascoli ha messo in campo quest’anno per il servizio civile universale. Venticinque sono i posti disponibili tra Ascoli e San Benedetto, rivolti a giovani dai 18 ai 28 anni, interessati a svolgere un’esperienza nel settore dell’assistenza, cimentandosi in varie attività di supporto agli utenti, di front office per accoglienza, accompagnamento e informazioni sui servizi, sui sistemi informatici attivati e piattaforme web, rivolte in particolar ai cittadini più fragili. Sono previste diverse sedi: centrale operativa 118, Urp, front office degli ospedali. Il progetto durerà 12 mesi per 25 ore settimanali, su 5 giorni a settimana. La domanda scade è alle 14 del 10 febbraio 2023.