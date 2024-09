Settembre di eventi. Angelina Mango in piazza del Popolo, mostre e festival

Dopo un’estate ricca di eventi anche il mese di settembre sarà all’insegna degli spettacoli, dei concerti e degli appuntamenti da non perdere. L’evento clou sarà quello di mercoledì 11, in piazza del Popolo alle ore 21, con il concerto di Angelina Mango in occasione della 25° edizione del ‘Memorial Troiani’. L’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’A.I.L. (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma), con la direzione artistica di Dario ‘Dardust Faini (musicista e producer ascolano di fama internazionale), avrà come ospite d’eccezione anche Saturnino Celani, bassista e compositore ascolano, già presente nell’edizione 2023. L’evento sarà presentato dal conduttore televisivo Massimiliano Ossini e al pianoforte si esibirà lo stesso Dardust. Ci sono ancora alcuni tagliandi disponibili e sono acquistabili alla biglietteria del Teatro in Piazza del Popolo, e online sul circuito VivaTicket.

Lunedì 9 settembre ci sarà invece la serata ‘A Casa di Elio: Un Dialogo sul Cuore delle Marche’. Appuntamento in piazza Umberto I a Cossignano alle 21.30 con un talk show con protagonisti Elio, al secolo Stefano Belisari, celebre cantante e leader del gruppo musicale ‘Elio e le Storie Tese’, e Neri Marcorè, attore e conduttore televisivo noto per il suo impegno nel promuovere la cultura e le tradizioni italiane. Venerdì 13 prenderà il via l’edizione 2024 di Asculum Festival dedicato quest’anno al connubio tra identità umane e digitali. Tra i numerosi ospiti ci sarà il regista Pupi Avati. In programma ci sono incontri, eventi, riflessioni che metteranno al centro il potere delle connessioni in questa epoca dominata da nuove forme di intelligenza. Festival che terminerà domenica 15 settembre. Il weekend successivo toccherà invece a ‘Travertino di Vino’ in programma dal 20 al 22 settembre in Piazza del Popolo. Saranno presenti venti cantine e ognuna di loro farà degustare due dei suoi migliori vini, accuratamente selezionati. Il tutto con wokshop e laboratori di artigianato sul mosaico in travertino. Per quanto riguarda le mostre in programma, infine, oltre a quella al Forte Malatesta sul ‘Realismo magico’ di Luciano Verzola, da non perdere quella allestita alla Bottega del Terzo Settore in via Trieste, e realizzata da Davide Scarpantonio dal titolo ’AI: Ascolani Indimenticabili’. Si tratta di una mostra audiovisiva che sta riscuotendo grande successo con i ritratti di nove personaggi ascolani famosi (da Costantino Rozzi a Pino Barba, da Barelò a Rita Paracciani) descritti dalla voce di Peppe Volponi, vera memoria storica della città.

Valerio Rosa