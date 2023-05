Sfalci, aree ripulite e cardi in via Bernini

Il Comune di San Benedetto ha disposto una task force, coordinata dal vice sindaco e assessore all’Ambiente e Lavori pubblici, Antonio Capriotti, presente all’incontro anche il neo dirigente ai Lavori Pubblici Mauro Bellucci, per procedere allo sfalcio dell’erba nei parchi, giardini, aiuole e marciapiedi con il personale interno. Parallelamente, agiscono gli operai dell’Azienda Multi Servizi spa, responsabile per la manutenzione di diversi giardini scolastici e di alcune lottizzazioni, e quelli di Picenambiente spa, che si occupano della cura del verde dell’aiuola spartitraffico del lungomare e della pulizia di scarpate e fossi. Queste aziende opereranno a supporto del personale del Comune per rendere più veloce il primo passaggio. I giardinieri comunali, divisi in due squadre, con un organico rinforzato da personale in servizio stagionale, sono partiti con lavori in simultanea dal confine nord e dal confine sud del territorio cittadino, e si stanno muovendo di area in area verso il punto mediano individuato nell’area intorno a via Maffei. Il termine del primo passaggio è previsto entro due settimane, tempo permettendo.

Intanto le mamme dei bambini della Marchegiani, segnalano che da via Lorenzo Bernini devono percorrere il marciapiede lungo via Peppino Impastato, divenuto pericoloso per la massiccia presenza delle piante di cardo campestre che hanno superato il metro di altezza e che interessano il lato sud del percorso. Le foglie dotate di aghi pungenti, costringono i genitori a portare i figli in braccio per evitare che vengono a contatto con le piante le cui foglie sono ornate da spine coriacee. Servirebbe un intervento piuttosto urgente. Capriotti ha evidenziato come le piogge stanno generando una crescita più rigogliosa di tutta la vegetazione.