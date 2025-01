Sfida verità per la Samb. Inizia il conto alla rovescia

Inizia il conto alla rovescia per il big match di L’Aquila. La Samb vi arriva non solo al primo posto in classifica, dopo nove vittorie consecutive ed altrettanti punti di vantaggio sull’undici abruzzese. Ma anche con la piena consapevolezza della propria forza. La forza di una formazione che sta dettando legge in questo campionato e lo ha dimostrato in queste venti giornate, contraddistinte da una crescita costante a livello di squadra.

A anche L’Aquila, comunque, arriva a quest’appuntamento dopo una serie positiva di risultati. Dall’arrivo in panchina di Michele De Feudis (6 novembre 2024), Banegas e compagni hanno conquistato 8 vittorie e due pareggi e da sette turni il giovane portiere Michielin è imbattuto. Numeri che testimoniano la forza di una squadra che domenica prossima vuole provare a riaprire il campionato. Insomma alla quarta giornata di ritorno siamo già arrivati alla chiave di volta della stagione.

La Samb è al top della condizione fisica e psicologica grazie al grande lavoro svolto dallo staff tecnico, partendo da Palladini e fino ad arrivare all’ultimo dei collaboratori. L’unica perplessità, se così la possiamo definire, riguarda le quattro reti incassate nelle ultime due partite tra Recanatese e Notaresco. Tutte determinate più da disattenzioni di reparto che ad una supremazia tecnico-tattica degli avversari. Situazioni che hanno fatto imbufalire Ottavio Palladini e che a L’Aquila non dovranno essere ripetute.

Nel corso della settimana i rossoblù lavoreranno sotto quest’aspetto, a partire da questo pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Palladini recupera Zini che ha scontato il turno di squalifica e quindi avrà l’organico al completo. E’ attesa per domani la determina dell’Osservatorio del Viminale, in merito all’organizzazione della partita, dopo la segnalazione della Questura abruzzese. Giovedì tavolo tecnico, con la prevendita per i tifosi ospiti che dovrebbe iniziare nello stesso giorno o venerdì mattina. Dovrebbero essere 600 i biglietti a disposizione dei supporters rossoblù (tutti già prenotati). Ai 500 del settore ospiti se ne aggiungerebbe una dotazione extra di 100, come la stagione passata. Bocciata la richiesta della Samb di aprire una porzione del settore distinti (inagibile) del Gran Sasso d’Italia.

