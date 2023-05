Si ribalta con l’auto, ne esce illeso un giovane di 39 anni

Miracolosamente salvo F. A. il 39enne che nella metà mattina di ieri si è capovolto con la sua auto all’altezza dell’incrocio fra via Sgambati e via Tedeschi. Forse a causa di una distrazione ha urtato il cordolo dello spartitraffico che ha fatto da trampolino per la vettura che si è ribaltata finendo sotto sopra. Il trentanovenne è riuscito ad abbandonare l’abitacolo da solo subendo qualche contusione e ferite che sono state medicate a bordo dell’ambulanza dal personale sanitario della Potes-118. Il giovane ha poi rifiutato il trasporto al Pronto soccorso ritenendo inutile sottoporsi ad accertamenti diagnostici. Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Ascoli, mentre per la viabilità ha operato una pattuglia della polizia municipale. Il traffico, a ogni modo, ha subito solo qualche rallentamento nel momento degli accertamenti tecnici. La vettura ha subito lo schiacciamento del tettuccio con i vetri in frantumi, nella parte anteriore.